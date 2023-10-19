Беспилотник-разведчик НАТО Global Hawk подал сигнал тревоги и резко отдаляется от берегов Крыма.
Что произошло — пока неизвестно, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации, американский дрон RQ-4B Global Hawk после долгого разведывательного полёта над Чёрным морем вдруг подал сигнал "потеря связи" и после этого сигнала бедствия взял курс на базу НАТО.
Беспилотные аппараты регулярно проводят полёты в районе Крыма, проводя разведку. Накануне президент России Владимир Путин сообщил, что ВКС РФ начинают патрулирование над акваторией Чёрного моря, которое будут проводить МиГи-31, оборудованные "Кинжалами".
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