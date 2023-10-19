Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Переход в грязь обнаружен в Петрозаводске
Цены на стоматологические услуги в России могут вырасти на 30% к Новому году
Найдена самая дорогая квартира в аренду в России, стоящая 3,5 млн. рублей в месяц
В Ираке Хезболла объявила войну американской армии
Губернатор Голубев заявил об уничтожении воздушной цели на подлёте к Ростовской области
Обозреватель Иван Бер рассказал, что Украина может остаться без финансовой поддержки США
В России запущено производство отечественных смазочных материалов Lemarc
Вице-мэр Ракова: врачи Склифа впервые повторно пересадили легкие пациенту
Экс-разведчик США Риттер заявил, что армия РФ уничтожает ВСУ в трёх котлах

Military Watch: российские "Кинжалы" крайне сложно отследить и перехватить

1:03
Силовые структуры

Российские самолёты МиГ-31 с ракетами "Кинжал", которые крайне сложно отследить и перехватить, начинают патрулировать небо над Чёрным морем по решению лидера РФ Владимира Путина. Об этом пишет Military Watch.

Military Watch: российские "Кинжалы" крайне сложно отследить и перехватить
Фото: Официальный сайт Кремля

Как сказано в статье, "Кинжалы" отличаются высокой скоростью и манёвренностью. Из-за квазибаллистической траектории на малых высотах ракету почти невозможно перехватить, сказано в материале.

"Это делает "Кинжал" крайне сложным для отслеживания, перехвата, а иногда и для обнаружения в полёте", — отмечает издание.

По словам журналистов, Россия решила использовать МиГ-31 с "Кинжалами" в черноморском регионе из-за расширения присутствия США в Средиземном море.

Ранее президент РФ Путин заявил, что появление самолётов с ракетами "Кинжал" в воздушном пространстве не является угрозой. Они необходимы для осуществления визуального контроля, уточнил глава государства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Волонтёры ищут в Ленобласти женщину, которая пропала после того, как сообщила о медведе

Волонтёры и близкие ищут в Ленинградской области 65-летнюю женщину, которая отправилась в лес и заблудилась. Об этом пишет 47news.

Жительница Ленобласти пропала в лесу после того, как сообщила близким об увиденном медведе
Бывший дипломат Фриман: две армии Украины уничтожены, третья гибнет прямо сейчас
"Были уничтожены": в США предрекли гибель третьей армии Украины
Александр Ревва вернулся в Россию и удивил на концерте памяти Шатунова
ТОП-5 неубиваемых авто на вторичке
В истории России мятежи поляков случались много раз Сергей Лебедев Пауэлл с пробиркой убедительнее Нетаньяху с дисками Андрей Николаев Введение санкций против Сербии обсуждали на саммите Берлинского процесса Михаил Плисюк
Ответ РФ на удары ракетами ATACMS по её территории может быть зеркальным
В Китае рассказали, чем удивила российская делегация
Виктория Боня показала нового бойфренда, который привёз её на Мальдивы
Виктория Боня показала нового бойфренда, который привёз её на Мальдивы
Последние материалы
Переход в грязь обнаружен в Петрозаводске
Цены на стоматологические услуги в России могут вырасти на 30% к Новому году
Найдена самая дорогая квартира в аренду в России, стоящая 3,5 млн. рублей в месяц
В Ираке Хезболла объявила войну американской армии
Губернатор Голубев заявил об уничтожении воздушной цели на подлёте к Ростовской области
Обозреватель Иван Бер рассказал, что Украина может остаться без финансовой поддержки США
В России запущено производство отечественных смазочных материалов Lemarc
Вице-мэр Ракова: врачи Склифа впервые повторно пересадили легкие пациенту
Экс-разведчик США Риттер заявил, что армия РФ уничтожает ВСУ в трёх котлах
Тело диджея Штаера из Екатеринбурга нашли на пляже в Таиланде
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников