Российские самолёты МиГ-31 с ракетами "Кинжал", которые крайне сложно отследить и перехватить, начинают патрулировать небо над Чёрным морем по решению лидера РФ Владимира Путина. Об этом пишет Military Watch.
Как сказано в статье, "Кинжалы" отличаются высокой скоростью и манёвренностью. Из-за квазибаллистической траектории на малых высотах ракету почти невозможно перехватить, сказано в материале.
"Это делает "Кинжал" крайне сложным для отслеживания, перехвата, а иногда и для обнаружения в полёте", — отмечает издание.
По словам журналистов, Россия решила использовать МиГ-31 с "Кинжалами" в черноморском регионе из-за расширения присутствия США в Средиземном море.
Ранее президент РФ Путин заявил, что появление самолётов с ракетами "Кинжал" в воздушном пространстве не является угрозой. Они необходимы для осуществления визуального контроля, уточнил глава государства.
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