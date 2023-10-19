Military Watch: российские "Кинжалы" крайне сложно отследить и перехватить

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские самолёты МиГ-31 с ракетами "Кинжал", которые крайне сложно отследить и перехватить, начинают патрулировать небо над Чёрным морем по решению лидера РФ Владимира Путина. Об этом пишет Military Watch.

Фото: Официальный сайт Кремля

Как сказано в статье, "Кинжалы" отличаются высокой скоростью и манёвренностью. Из-за квазибаллистической траектории на малых высотах ракету почти невозможно перехватить, сказано в материале.

"Это делает "Кинжал" крайне сложным для отслеживания, перехвата, а иногда и для обнаружения в полёте", — отмечает издание.

По словам журналистов, Россия решила использовать МиГ-31 с "Кинжалами" в черноморском регионе из-за расширения присутствия США в Средиземном море.

Ранее президент РФ Путин заявил, что появление самолётов с ракетами "Кинжал" в воздушном пространстве не является угрозой. Они необходимы для осуществления визуального контроля, уточнил глава государства.