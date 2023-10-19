Сенатор Рогозин доложил о взятии в плен бойцов ВСУ в Запорожской области

Возле села Вербовое Запорожской области в плен к россиянам попали бойцы ВСУ. Об этом проинформировал сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин.

Фото: wikimedia.org

Политик уточнил, что взятие украинских военных в плен произошло после их неудачной атаки.

"Атака ВСУ, как мы и ожидали, начавшаяся рано утром небольшими группами при поддержке натовской бронетехники, захлебнулась. Есть пленные всушники, их допрашивают", — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

Сенатор добавил, что украинские подразделения, боясь наступающих российских войск, тем не менее упорно стараются расширить огневой мешок на орехово-пологовском направлении.