Возле села Вербовое Запорожской области в плен к россиянам попали бойцы ВСУ. Об этом проинформировал сенатор от запорожского региона Дмитрий Рогозин.
Политик уточнил, что взятие украинских военных в плен произошло после их неудачной атаки.
"Атака ВСУ, как мы и ожидали, начавшаяся рано утром небольшими группами при поддержке натовской бронетехники, захлебнулась. Есть пленные всушники, их допрашивают", — написал Рогозин в своём Telegram-канале.
Сенатор добавил, что украинские подразделения, боясь наступающих российских войск, тем не менее упорно стараются расширить огневой мешок на орехово-пологовском направлении.
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