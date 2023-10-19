Глава Минобороны Израиля Галлант анонсировал штурм сектора Газа

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Армия освобождения Израиля — ЦАХАЛ, которая стоит на границе сектора Газа, начинает вторжение в Палестину.

Фото: Вести

Приказ войти в сектор Газа может прийти уже вскоре. Об этом сказал глава Министерства обороны Израиля Йоав Галлант.

"Глава Минобороны Израиля заявил военным у границы, что "скоро" может последовать приказ войти в сектор Газа", — сообщает израильская пресса.

Напомним, израильские Вооруженные силы собираются проводить полномасштабную наземную операцию. Сейчас ЦАХАЛ ограничивается воздушными авиаударами по Палестине. Причём удары израильской армии совершает не избирательно, жертвами таких бомбардировок становится дети и женщины.