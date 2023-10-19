Военный блогер Подоляка: "Хорошие новости из-под Авдеевки"

Хорошие новости приходят из-под Авдеевки.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Об этом сообщает Telegram-канал военного обозревателя Юрия Подоляки.

19 октября, в четверг, начался второй этап наступления российской армии на Авдеевку. Судя по данным, недочеты первой атаки русские бойцы учли.

Сегодня есть продвижение на юге и на севере. Российская армия на севере прочно взяла под свой контроль остатки Террикона, и выбила с его окрестностей последние группы боевиков ВСУ. Также ВС РФ атакуют Бердычи.

На Южной части города ребята из легендарной "пятнашки" взяли два опорника националистов в районе промзоны.

Успехи армии России на уровне первого дня наступления, однако потери и личного состава в несколько раз меньше, пишет эксперт.