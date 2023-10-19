Алексей Арестович* вспомнил события 2014 года в Краматорске в связи с гибелью в зоне СВО Александра Можаева с позывным Бабай.
Украинский военный аналитик рассказал, что у Краматорска, куда прибыл захватывать город "товарищ Бабай", сидели четыреста спецназовцев ВСУ во главе с военачальниками.
Арестович* заявил, что предложил спецназу отбить город до того, как там закрепились люди под предводительстовом Можаева.
"Никто никуда не поехал, Краматорск попал под оккупацию", — написал экс-советник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.
Он назвал Краматорск "закошмаренным городом".
"Сегодня сообщили, что Бабай все — на Запорожском направлении", — отметил Арестович.
Ранее Арестович* высказался об ударе по больнице в секторе Газа.
Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
Сильно сдавший Александр Ревва вернулся в Россию и удивил на концерте памяти Шатунова.