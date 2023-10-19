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Арестович* прокомментировал гибель в зоне СВО казака Можаева: "Бабай всё"

Силовые структуры

Алексей Арестович* вспомнил события 2014 года в Краматорске в связи с гибелью в зоне СВО Александра Можаева с позывным Бабай.

Арестович* прокомментировал гибель в зоне СВО казака Можаева: "Бабай всё"
Фото: ВК-аккаунт Александра Можаева

Украинский военный аналитик рассказал, что у Краматорска, куда прибыл захватывать город "товарищ Бабай", сидели четыреста спецназовцев ВСУ во главе с военачальниками.

Арестович* заявил, что предложил спецназу отбить город до того, как там закрепились люди под предводительстовом Можаева.

"Никто никуда не поехал, Краматорск попал под оккупацию", — написал экс-советник офиса Владимира Зеленского в своём Telegram-канале.

Он назвал Краматорск "закошмаренным городом".

"Сегодня сообщили, что Бабай все — на Запорожском направлении", — отметил Арестович.

Ранее Арестович* высказался об ударе по больнице в секторе Газа.

Росфинмониторинг 11.05.2022 г. внёс украинского военного аналитика в российский реестр террористов и экстремистов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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