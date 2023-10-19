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США выставляют против русских Фракенштейна: в ВСУ едут странные комплексы ПВО 

Силовые структуры

Украинский противовоздушный щит трещит, а массового производства систем ПВО у Штатов и их союзников нет.

США выставляют против русских Фракенштейна: в ВСУ едут странные комплексы ПВО 
Фото: https://vk.com/kerchnovosti

В этих условиях Пентагон запустил программу FrankenSAM, чтобы собирать импровизированные комплексы из "живых" советских и западных систем.

Всё это напоминает процесс создания Франкенштейна — монстра, составленного из человеческих органов разных трупов, пишет "Царьград".

Стрелять такие комплексы будут, и попадать. Например, в дома. Но будет ли от них толк в борьбе с ВКС РФ? Однако американцы, передавая Киеву зенитные системы, и не стремятся защитить его. Цель в том, чтобы выключить из игры большую часть авиации России.

И для этого FrankenSAM вполне может подойти. Но чем отвечать ВС РФ? Наращиванием производства управляемых авиабомб и развитием беспилотной авиации, подытожило издание.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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