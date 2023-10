Your browser does not support the audio element.

Силами группировки ВС России "Запад" на Купянском направлении в Харьковской области украинский уничтожен вертолёт Ми-8, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.