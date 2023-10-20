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Российский ЗРК "Бук" группировки "Запад" сбил в Харьковской области украинский вертолёт Ми-8

0:44
Силовые структуры

Силами группировки ВС России "Запад" на Купянском направлении в Харьковской области украинский уничтожен вертолёт Ми-8, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

Российский ЗРК "Бук" группировки "Запад" сбил в Харьковской области украинский вертолёт Ми-8
Фото: "Anti-terrorist operation in eastern Ukraine (War Ukraine)" by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

Согласно информации, по "вертушке" отработали из ЗРК "Бук".

"Средствами противовоздушной обороны группировки огнём самоходной огневой установки зенитного ракетного комплекса "Бук" уничтожен вертолёт Ми-8 в районе Загрызово", — рассказал Зыбинский РИА Новости.

Ранее начальник пресс-центра группировки сообщил, что на Купянском направлении боевики ВСУ предприняли 11 попыток прорвать оборону российских войск. Все атаки были отбиты.

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Правда Ру: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СВО Прогноз сильнейшего экстрасенса
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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