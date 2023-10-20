Силами группировки ВС России "Запад" на Купянском направлении в Харьковской области украинский уничтожен вертолёт Ми-8, сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
Согласно информации, по "вертушке" отработали из ЗРК "Бук".
"Средствами противовоздушной обороны группировки огнём самоходной огневой установки зенитного ракетного комплекса "Бук" уничтожен вертолёт Ми-8 в районе Загрызово", — рассказал Зыбинский РИА Новости.
Ранее начальник пресс-центра группировки сообщил, что на Купянском направлении боевики ВСУ предприняли 11 попыток прорвать оборону российских войск. Все атаки были отбиты.
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