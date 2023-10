Бригады ВСУ предприняли 11 попыток прорвать оборону российских войск на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.