Бойцы ВС России отбили 11 атак ВСУ на Купянском направлении

Бригады ВСУ предприняли 11 попыток прорвать оборону российских войск на Купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Он подчеркнул, что все атаки украинских боевиков были отбиты с максимальными потерями противника.

"Группировки войск "Запад" отразили 11 атак штурмовых групп 14-й, 32-й, 115-й механизированных, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад в районах Синьковки, Ивановки, Новоегоровки и Макеевки", — сообщил Зыбинский РИА Новости.

Как подчеркнул Зыбинский, ВСУ потеряли около 70 боевиков, танк, БТР M113, три БПЛА.

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