Тяжёлая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" стала новым кошмаром для ВСУ.
Об этом сообщает польское онлайн-издание Interia.
"Залп этого оружия способен за считанные секунды нанести чудовищный ущерб и уничтожить любого, кто находится в радиусе его действия. Мы имеем дело с тяжёлой огнеметной системой, которая может стрелять страшными термобарическими снарядами", — пишет автор.
Термобарическая бомба вызывает разрушения за счёт очень высокой температуры и мощного давления. Ударная волна при этом проникает внутрь зданий, что смертельно для всех, кто укрывается.
По сравнению с предшественником ТОС-1, новинка получила бронекабину, а более мощный мотор разгонит технику до 100 километров в час. Дальность действия ракет увеличена с 3-х до 15-ти. ТОС-2 отличается от стоящих сегодня на вооружении ВС РФ "Буратино" и "Солнцепёк" улучшенными характеристиками.
Комплекс установлен шасси грузовика "Урал" с повышенной проходимостью, имеет автоматизированные системы управления огнём. ТОС-2 — оружие России, которое может сравниться с ядерным взрывом.
"Тосочка" впервые была представлена летом 2020 года на параде Победы в Москве.
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