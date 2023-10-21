В небе над Одессой был сбит украинский Су-24

Истребителям ВКС РФ удалось сбить над Одессой украинский бомбардировщик Су-24. Об этом проинформировали представители пресс-службы Минобороны РФ.

Фото: wikimedia.org

"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Одесса сбит украинский самолет Су-24", — сказано в сообщении.

В российском оборонном ведомстве добавили, что за минувшие сутки российскими военными было отражено десять атак ВСУ на Краснолиманском направлении, в результате которых украинская армия потеряла до 100 военных. В Минобороны добавили, что на Купянском направлении было отражено пять атак украинской армии, а на Запорожском — три атаки ВСУ.