Истребителям ВКС РФ удалось сбить над Одессой украинский бомбардировщик Су-24. Об этом проинформировали представители пресс-службы Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе города Одесса сбит украинский самолет Су-24", — сказано в сообщении.
В российском оборонном ведомстве добавили, что за минувшие сутки российскими военными было отражено десять атак ВСУ на Краснолиманском направлении, в результате которых украинская армия потеряла до 100 военных. В Минобороны добавили, что на Купянском направлении было отражено пять атак украинской армии, а на Запорожском — три атаки ВСУ.
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