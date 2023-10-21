Сладков рассказал о "говорящих с ветром" тувинцах на СВО

0:35 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военкор "России-1" Александр Сладков показал тувинца, который благодаря своей национальности приносит неоценимую пользу на СВО.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Сладков назвал тувинцев, которые стали радистами в зоне СВО, незаменимыми людьми. Полезны уроженцы Тувы тем, что они говорят на родном языке по радиосвязи, поэтому противник не может рассшифровать переговоры. За это тувинцев называют "говорящие с ветром".

Ранее Александр Сладков объяснил, что попытки ВС РФ взять Авдеевку нельзя назвать наступлением.