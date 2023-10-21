Военкор "России-1" Александр Сладков показал тувинца, который благодаря своей национальности приносит неоценимую пользу на СВО.
Сладков назвал тувинцев, которые стали радистами в зоне СВО, незаменимыми людьми. Полезны уроженцы Тувы тем, что они говорят на родном языке по радиосвязи, поэтому противник не может рассшифровать переговоры. За это тувинцев называют "говорящие с ветром".
Ранее Александр Сладков объяснил, что попытки ВС РФ взять Авдеевку нельзя назвать наступлением.
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Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.