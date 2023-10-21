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Сладков рассказал о "говорящих с ветром" тувинцах на СВО

0:35
Силовые структуры

Военкор "России-1" Александр Сладков показал тувинца, который благодаря своей национальности приносит неоценимую пользу на СВО.

Сладков рассказал о "говорящих с ветром" тувинцах на СВО
Фото: Нейросеть Шедеврум

Сладков назвал тувинцев, которые стали радистами в зоне СВО, незаменимыми людьми. Полезны уроженцы Тувы тем, что они говорят на родном языке по радиосвязи, поэтому противник не может рассшифровать переговоры. За это тувинцев называют "говорящие с ветром".

Ранее Александр Сладков объяснил, что попытки ВС РФ взять Авдеевку нельзя назвать наступлением.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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