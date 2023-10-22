Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Президент РСТ Уманский: бюджетно отдохнуть можно в Подмосковье, Краснодаре и Сочи
Соседи Пугачёвой из деревни Грязь заподозрили у неё проблемы со здоровьем: "Как она по сцене скачет?"
EFE: в Испании палестинцы захватили отель, предположительно принадлежащий бизнесмену из Израиля
В Днепропетровске утром 22 октября на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
Глава Пентагона Остин: США развернут ПВО THAAD и ЗРК Patriot на Ближнем Востоке
Участникам СВО проиндексировали заработную плату
Американская журналистка Моррис о рейтинге Зеленского: самовлюблённому человеку невероятно обидно
Востоковед Лукьянов: Иран занял позицию "взвешенного терпения" в израильско-палестинском конфликте
Минобороны: ВСУ совершили четыре попытки прорваться на Краснолиманском направлении

Десантники РФ уничтожили из "Пламени" пехоту ВСУ на Артёмовском направлении: побросали убитых и раненых

Силовые структуры

Военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили пехоту ВСУ на Артёмовском направлении расчётами автоматического станкового гранатомёта АГС-17 "Пламя", сообщили в Минобороны России.

Десантники РФ уничтожили из "Пламени" пехоту ВСУ на Артёмовском направлении: побросали убитых и раненых
Фото: https://globeecho.com/tech/patreon-suspends-donation-page-for-nonprofit-giving-body-armor-to-ukrainian-army/

Согласно информации, ВСУшники бросились бежать, побросав раненых и тела убитых.

"Расчёт 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомёта АГС-17 "Пламя" массированным огнём наносит поражение противнику, — сообщили РИА Новости в МО РФ. — Военнослужащие ВСУ, оставив своих убитых и раненых, бросили занимаемые ими позиции и спешно бежали".

Согласно информации, пешую группу ВСУ вычислили с помощью разведывательных дронов и нанесли удар по врагу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Правда Ру: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ СВО Прогноз сильнейшего экстрасенса
Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Соловьёв уволил Сатановского за "пьяную шмару Захарову"

Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.

Владимир Соловьёв уволил Сатановского за оскорбление Марии Захаровой
ГИБДД отправляет водителей на обязательный техосмотр, несмотря на его отмену
ГИБДД заставляет водителей проходить техосмотр
Экс-канцлер Германии указал Бербок на ошибку, которую она совершает в отношении Путина
Лучшие б/у автомобили до 1 млн. рублей
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Сатановский отреагировал на своё скандальное увольнение после оскорблений Захаровой
Россиянам назвали 4 причины не приобретать автомобили из Китая
Вероника Сыромля из Севастополя стала победительницей шоу "Голос. Уже не дети"
Вероника Сыромля из Севастополя стала победительницей шоу "Голос. Уже не дети"
Последние материалы
EFE: в Испании палестинцы захватили отель, предположительно принадлежащий бизнесмену из Израиля
В Днепропетровске утром 22 октября на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв
Глава Пентагона Остин: США развернут ПВО THAAD и ЗРК Patriot на Ближнем Востоке
Участникам СВО проиндексировали заработную плату
Американская журналистка Моррис о рейтинге Зеленского: самовлюблённому человеку невероятно обидно
Востоковед Лукьянов: Иран занял позицию "взвешенного терпения" в израильско-палестинском конфликте
Минобороны: ВСУ совершили четыре попытки прорваться на Краснолиманском направлении
Экс-советник Пентагона Макгрегор: попытка США "облегчить бремя" для Израиля приведёт к Армагеддону
The Sun: Китай направил шесть боевых кораблей на Ближний Восток из-за опасений полномасштабной войны
Байден сообщил, что обсуждает с Израилем сроки начала операции в Газе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников