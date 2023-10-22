Военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили пехоту ВСУ на Артёмовском направлении расчётами автоматического станкового гранатомёта АГС-17 "Пламя", сообщили в Минобороны России.
Согласно информации, ВСУшники бросились бежать, побросав раненых и тела убитых.
"Расчёт 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомёта АГС-17 "Пламя" массированным огнём наносит поражение противнику, — сообщили РИА Новости в МО РФ. — Военнослужащие ВСУ, оставив своих убитых и раненых, бросили занимаемые ими позиции и спешно бежали".
Согласно информации, пешую группу ВСУ вычислили с помощью разведывательных дронов и нанесли удар по врагу.
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