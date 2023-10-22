Десантники РФ уничтожили из "Пламени" пехоту ВСУ на Артёмовском направлении: побросали убитых и раненых

Военнослужащие Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения уничтожили пехоту ВСУ на Артёмовском направлении расчётами автоматического станкового гранатомёта АГС-17 "Пламя", сообщили в Минобороны России.

Фото: https://globeecho.com/tech/patreon-suspends-donation-page-for-nonprofit-giving-body-armor-to-ukrainian-army/

Согласно информации, ВСУшники бросились бежать, побросав раненых и тела убитых.

"Расчёт 30-миллиметрового автоматического станкового гранатомёта АГС-17 "Пламя" массированным огнём наносит поражение противнику, — сообщили РИА Новости в МО РФ. — Военнослужащие ВСУ, оставив своих убитых и раненых, бросили занимаемые ими позиции и спешно бежали".

Согласно информации, пешую группу ВСУ вычислили с помощью разведывательных дронов и нанесли удар по врагу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...