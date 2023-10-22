В воскресенье, 22 октября, в украинском Днепропетровске объявили воздушную тревогу, после чего раздался взрыв.
Об этом сообщили журналисты "Зеркала недели". По их словам, местные жители в городских пабликах подтверждают информацию о взрыве.
Официальные власти пока не комментировали инцидент. Был ли поражён какой-либо объект на территории Днепропетровска, не уточняется.
Ранее стало известно, что Вооружённые силы РФ нанесли удар по складу с авиационными средствами поражения украинской армии. Объект ВСУ находился в Днепропетровской области. В результате российской атаки склад, где хранились западные ракеты, был уничтожен.
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