Fртиллерия ВСУ серьёзно подорвана на контрнаступлении, российская армия уничтожила немало систем националистов.
При этом украинская пехота растрачена в "мясных" штурмах, сообщает военный эксперт" Алексей Анпилогов.
Киев перебросил под Авдеевку много танков, однако использовать их проблематично, поскольку российские ПТУРы, гранатометы и современные FPV-дроны стали "продвинутые".
А танки надо подкреплять пехотой, и тут тоже немало проблем. Пехота ВСУ после потери вряд ли соберётся под Авдеевкой в ударный кулак, отметил аналитик.
"Наверняка вслед за "Леопардами" мы увидим на фронте "Абрамсы" вместе с половиной роты "Челленджеров". А когда мы их увидим, можно будет сказать, что Киев открыл последнюю заначку и использует ее", — цитирует Анпилогова "Украина.ру".
ВСУ не имеет преимущества в артиллерии, хотя по дальнобойности и точности они не уступают, но в количественном отношении у ВС РФ превосходство, подытожил эксперт.
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