Баранец сказал, что РФ найдёт средство от ракет ATACMS: "Снимаем как мух с потолка"

Когда у киевской власти появляется новое оружие, к этому надо приспособиться.

Фото: openverse.org

Для уничтожения американских ракет ATACMS нужно вовремя обнаружить пусковую установку, с которой ВСУ ведут огонь, сообщил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Когда у армии Украины появились РСЗО "Хаймарс", а затем ракеты Storm Shadow, российская армия сперва не могла понять, как их нейтрализовать. А теперь она снимает их с неба "как сонных осенних мух с потолка".

Во время атаки ATACMS ВСУ смогли повредить 5 вертолётов ВС РФ. Пентагон ранее говорил, что летают они лишь на 165 км. Но на самом деле ракеты бьют до 300 км, отметил аналитик.

"Мы всё время учимся. Это военная данность. Когда у противника появляется новое оружие, к нему надо приспособиться", — подчеркнул полковник.

Против ракет ATACMS ВС РФ тоже найдут противоядие, и отчасти уже нашли. Поскольку неприятель выпустил 6 ракет, а 3 из них были сбиты. Достойный результат для начала, подытожил Баранец.