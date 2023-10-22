У Артёмовска в ходе "мясного" штурма ВСУ завалили своими трупами поле

У Артёмовска в ходе настоящей бойни и "мясного" наступления украинская армия завалила трупами поле.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает Telegram-канал Frontline, предоставляя видеоролик.

Военнослужащие группировки войск "Юг" армии России отражают атаки националистов, уничтожая бандеровцев целыми подразделениями. Каждый день враг бросает на губительные атаки свой личный состав.

Результат одного из таких мясных штурмов на флангах Артёмовска на кадрах.

Ранее сообщалось, что у Киева нет "заначки", чтобы собрать последний ударный кулак в Авдеевке.