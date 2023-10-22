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У Артёмовска в ходе "мясного" штурма ВСУ завалили своими трупами поле

Силовые структуры

У Артёмовска в ходе настоящей бойни и "мясного" наступления украинская армия завалила трупами поле.

У Артёмовска в ходе "мясного" штурма ВСУ завалили своими трупами поле
Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает Telegram-канал Frontline, предоставляя видеоролик.

Военнослужащие группировки войск "Юг" армии России отражают атаки националистов, уничтожая бандеровцев целыми подразделениями. Каждый день враг бросает на губительные атаки свой личный состав.

Результат одного из таких мясных штурмов на флангах Артёмовска на кадрах.

Ранее сообщалось, что у Киева нет "заначки", чтобы собрать последний ударный кулак в Авдеевке.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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