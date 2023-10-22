У Артёмовска в ходе настоящей бойни и "мясного" наступления украинская армия завалила трупами поле.
Об этом сообщает Telegram-канал Frontline, предоставляя видеоролик.
Военнослужащие группировки войск "Юг" армии России отражают атаки националистов, уничтожая бандеровцев целыми подразделениями. Каждый день враг бросает на губительные атаки свой личный состав.
Результат одного из таких мясных штурмов на флангах Артёмовска на кадрах.
Ранее сообщалось, что у Киева нет "заначки", чтобы собрать последний ударный кулак в Авдеевке.
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