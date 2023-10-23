В Кировоградской области и пригороде Одессы прогремели мощные взрывы, сообщили украинские СМИ. По их данным, над территорией Незалежной беспрерывно работает система ПВО.
Так, одесские паблики сообщили о "прилёте" двух ракет.
"Приземлились две ракеты в районе Ильичёвска, слышны были взрывы", — пишет Telegram-канал Типичная Одесса.
В Кировоградской области сообщают о звуках взрывов.
"В Кировоградской области слышны взрывы. В регионе работает ПВО, сообщили в командовании воздушных сил", — передаёт Telegram-канал "Общественное".
Кроме того, воздушная тревога объявлена ещё и в соседней Черкасской области.
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