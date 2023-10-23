С момента начала активных действий армии РФ за последние две-три недели ВСУ понесли многотысячные потери

Украинские войска за последние две-три недели — с момента начала активных действий ВС РФ на всех направлениях — понесли огромные потери.

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Об это сообщил советник главы ДНР Ян Гагин в интервью РИА Новости.

У врага начинают иссякать запасы западного вооружения, отметил обозреватель.

Ранее сообщалось, что на Южнодонецком направлении армия России поразила места скопления живой силы ВСУ. Потери националистов составили более двухсот человек, сообщили в Министерстве обороны РФ