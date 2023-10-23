В Запорожской области сообщили о продвижении российских военных у села Приютное

0:53 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские подразделения смогли продвинулись вперёд на 500 м в Запорожской области, в районе села Приютное. Об этом проинформировал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

Фото: newsrnd.com

"На Времевском направлении у нас успехи. Наши провели успешные контратаки и продвинулись вперёд", — сказал Рогов, которого цитирует ТАСС.

Представитель администрации Запорожской области добавил, что продвижение ВС РФ у Приютного оказалось равно примерно 500 метрам.

По словам Рогова, российские войска также провели успешную контратаку у села Полтавка в Запорожской области, продвинувшись здесь приблизительно на 200 метров.

Ранее Рогов сообщил о контратаке возле Вербового, которая также оказалась успешной для российских военных.