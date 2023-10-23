Российские подразделения смогли продвинулись вперёд на 500 м в Запорожской области, в районе села Приютное. Об этом проинформировал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"На Времевском направлении у нас успехи. Наши провели успешные контратаки и продвинулись вперёд", — сказал Рогов, которого цитирует ТАСС.
Представитель администрации Запорожской области добавил, что продвижение ВС РФ у Приютного оказалось равно примерно 500 метрам.
По словам Рогова, российские войска также провели успешную контратаку у села Полтавка в Запорожской области, продвинувшись здесь приблизительно на 200 метров.
Ранее Рогов сообщил о контратаке возле Вербового, которая также оказалась успешной для российских военных.
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