Военные РФ провели контратаку у Вербового и взяли под контроль опорные пункты ВСУ

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил об успешной контратаке российских военных возле населённого пункта Вербовое на Запорожском направлении.

Фото: Вадим Савицкий

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались продвинуться в сторону Вербового и Новопрокоповки, однако столкнулись с серьёзным отпором.

"Причём в районе Вербового наши ребята ещё и пошли в контратаку", — подчеркнул Рогов в беседе с РИА Новости

Он добавил, что ВС РФ открыли огонь из тяжёлых огнемётных систем (ТОС) "Солнцепёк" по украинским позициям. Как пояснил глава движения, российским бойцам также удалось установить контроль над рядом опорных пунктов ВСУ.

Ранее сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявил, что несколько украинских солдат сдались в российский плен в результате неудачной атаки у Вербового.