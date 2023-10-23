Генерал ВСУ посетовал, что ВС РФ не дают украинским военным "работать" на одном участке

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные быстро делают выводы из каждой военной операции на поле боя, выявляя слабые стороны ВСУ и делая всё, чтобы украинская армия не могла достичь своих целей. Таким наблюдением поделился генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Фото: Openverse

"Противник достаточно быстро учится. Они делают выводы на основе наших действий, прорабатывают контрмеры. Разумеется, что у нас слабое место — это отсутствие таких ресурсов, как у Москвы", — сказал Кривонос в эфире телеканала "Прямой".

Генерал отметил, что самое неприятное в тактике российских военных — это то, что они не дают украинским бойцам возможности сосредотачивать силы на одном участке. ВС РФ делают так, что Киев постоянно вынужден осуществлять переброску ресурсов на "горячие участки".

Это обстоятельство очень мешает украинцам сосредоточиться на прорыве российской обороны, добавил Кривонос.