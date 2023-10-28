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Новое оружие России, напугавшее США: что известно о комплексе "Алабуга"

1:09
Силовые структуры

Западная пресса взволнована новой разработкой РФ — комплексом электромагнитного излучения "Алабуга".

Новое оружие России, напугавшее США: что известно о комплексе "Алабуга"
Фото: newsae.ru

Вашингтон даже потребовал от Кремля прекратить работу над ним. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, почему "Алабуга" так напугала Штаты.

"Это новый вид боеприпасов, который повреждает средства связи электромагнитным импульсом, который происходит в результате подрыва специального боеприпаса, состоящего из обычного взрывчатого вещества и электромагнитной катушки, индукционной. Во время подрыва происходит сжатие и выделяется большое количество электромагнитного импульса, но только на ограниченной территории, на участке 3-5 км радиусом", — отмечает аналитик.

Предназначается он против систем боевого управления, разведки, связи. Когда он подрывается, в электрических цепях, в платах происходят короткие замыкания и она выходит из строя, пишет "Царьград".

Сейчас определяются с носителем: будет ли это большой калибр, или это будут некие ракеты, пока неизвестно, подытожил Леонков.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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