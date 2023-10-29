The Times: Россия усиливает атаки в Украине, пока мир не видит

Успехи России на специальной операции за последние три недели очевидны.

Фото: Официальный сайт Минобороны России

Об этом сообщает британское издание The Times.

"Для Киева это тяжёлые недели. Как выразился в соцсетях Масер Гиффорд, бывший британский солдат, воюющий на стороне Украины, это "тёмные и трудные" времена", — пишет портал.

До наступления зимы ВС РФ смогут полностью перехватить инициативу, поскольку американское оружие и внимание Запада переключились на Израиль и Палестину. В этой связи Москва бросила больше людей и техники в направлении Купянска, на юго-восток Донбасса, к Авдеевке, к Запорожью и к северу Токмака, подытожила газета.