Успехи России на специальной операции за последние три недели очевидны.
Об этом сообщает британское издание The Times.
"Для Киева это тяжёлые недели. Как выразился в соцсетях Масер Гиффорд, бывший британский солдат, воюющий на стороне Украины, это "тёмные и трудные" времена", — пишет портал.
До наступления зимы ВС РФ смогут полностью перехватить инициативу, поскольку американское оружие и внимание Запада переключились на Израиль и Палестину. В этой связи Москва бросила больше людей и техники в направлении Купянска, на юго-восток Донбасса, к Авдеевке, к Запорожью и к северу Токмака, подытожила газета.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
В этом году китайские автопроизводители представили на российском рынке множество новых моделей.