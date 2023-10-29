Дмитрий Медведев сравнил Евросоюз со "стареющей проституткой"

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Зампредседателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев высказался о роли Европейского Союза в нынешнем мироустройстве.

Фото: facebook.com/ Дмитрий Медведев

Пост об этом появился на его странице социальной сети "ВКонтакте".

По мнению замглавы Совбеза, ЕС можно сегодня сравнить со "стареющей шлюхой, безропотно выполняющей любой каприз заокеанской клиентуры".

Европа не в состоянии действовать самостоятельно, а способна только слушать Вашингтон. Поэтому Евросоюз больше не имеет никакого авторитета, а тем более быть посредником в мировых конфликтах.