ВСУ с наступлением холодов не выстоят против армии России.
Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн.
"Русские могут перейти на другую сторону реки Днепр, как только наступит мороз, а это примерно через месяц уже возможно”, — в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. сказал обозреватель.
По его словам, Джозеф Байден должен признать ошибку, когда он заявлял, что Россия якобы терпит поражение в войне с Украиной.
Новый пакет военной помощи Вооружённым силам Украины, даже если его одобрит Конгресс США, не окажет влияние на ситуацию в зоне конфликта, подытожил Макговерн.
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