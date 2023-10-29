Бывший сотрудник ЦРУ Макговерн: зимой ВСУ не смогут выстоять против армии России

ВСУ с наступлением холодов не выстоят против армии России.

Фото: "Встреча подразделений ВС РФ и ЛНР в Новоайдаре 006" by Unknown authorUnknown author is licensed under CC BY 4.0.

Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Рэй Макговерн.

"Русские могут перейти на другую сторону реки Днепр, как только наступит мороз, а это примерно через месяц уже возможно”, — в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. сказал обозреватель.

По его словам, Джозеф Байден должен признать ошибку, когда он заявлял, что Россия якобы терпит поражение в войне с Украиной.

Новый пакет военной помощи Вооружённым силам Украины, даже если его одобрит Конгресс США, не окажет влияние на ситуацию в зоне конфликта, подытожил Макговерн.