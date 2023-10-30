"Царьград": русские "Ониксы" сводят с ума Украину — они закончились или нет?

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Для Киева настало тяжёлое время — с одной стороны, у ВС РФ снова "закончились" ракеты, с другой стороны, армия России ровняет с землёй судоремонтные заводы, порты и прочие "санатории" Украины, где находятся вовсе не отдыхающие.

Фото: Скриншот из видео

Так закончились ракеты у РФ или нет?

Только недавно ЦИПСО вбросил новый тезис — мол, у РФ сопять закончились ракеты, и их копят для зимы. Прошлые вбросы оказались настолько смешными, что новые решили "причесать" — теперь база — ракеты у ВС РФ всё же чуть есть, но их экономят и копит, "чтобы потом ка-а-ак…", пишет "Царьград"

Но ракеты, которые должны "накапливаться", уже разносят инфраструктуру врага. Вот только накануне "Ониксы" прошлись по Одесской области, где в санатории жили иностранные боевики, и сегодня они наносят удар по судоремонтным заводам.

На Западе "Ониксы" знают, что украинские комплексы ПВО не могут перехватить эти сверхзвуковые ракеты, летящие на сверхнизких высотах. Поэтому ВСУ лишь остаётся бить по воздуху, чтобы сделать вид отражения атаки.

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