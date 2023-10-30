"Летающие радары" помогают сбивать крылатые ракеты Storm Shadow

Ракеты Storm Shadow Киев начал применять ещё весной, и на поиски средства противодействия армии РФ потребовалось время.

Фото: Openverse by David Monniaux is licensed under CC BY-SA 3.0.

Сегодня, 30 октября, дежурным расчётом ПВО над Крымом сбито 8 крылатых Storm Shadow. Сегодня произошло впервые такое массовое поражение ракет данного типа, и примечательно оно по целому ряду причин. Сами ракеты применялись в тандеме с ложными целями ADM-160 MALD, но были обнаружены и уничтожены на удалении от цели. Как поражение такого числа целей стало возможно?

По всей вероятности, Storm Shadow были сбиты новыми зенитными управляемыми ракетами 40Н6. Они способны перехватывать цели на высоте до 35 километров и расстоянии до 380 километров, пишет "Военная хроника".

А вот целеуказание ПВО получала от "летающего радара" — самолёта А-50У. Он обнаружил 8 ракет и ложные цели на высоте ниже 1000 метров на удалении более 200 километров. Самолёт дежурит на большой высоте и может обнаруживать такие цели, как Storm Shadow, на большом отдалении.

Установленные на МиГ-29А, Су-27 и Су-24МР украинской армии станции предупреждения об облучении не предупредили лётчика о приближении зенитных ракет, поскольку облучение со стороны наземной РЛС отсутствует. Бортовая система безопасности срабатывает уже после захвата цели зенитной ракеты. При таком раскладе у пилота украинской авиации остаются считанные секунды, чтобы совершить противоракетный манёвр, шансы на успешное завершение которого очень малы.

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