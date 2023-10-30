События в Махачкале инспирированы в том числе через соцсети, не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб.
Об этом на расширенном совещании с силовиками, правительством и парламентом заявил российский президент Владимир Путин.
"Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы (Россия) и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Именно с ними. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе", — отметил глава РФ.
Также он обратился к главам регионов и силовикам о необходимости своевременно действовать по защите межнационального и межрелигиозного согласия.
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