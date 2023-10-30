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Путин: события в Махачкале инспирированы через соцсети с Украины руками западных спецслужб

Силовые структуры

События в Махачкале инспирированы в том числе через соцсети, не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб.

Путин: события в Махачкале инспирированы через соцсети с Украины руками западных спецслужб
Фото: wikimedia.org by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0

Об этом на расширенном совещании с силовиками, правительством и парламентом заявил российский президент Владимир Путин.

"Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы (Россия) и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Именно с ними. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе", — отметил глава РФ.

Также он обратился к главам регионов и силовикам о необходимости своевременно действовать по защите межнационального и межрелигиозного согласия.

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Владимир Путин проводит совещание после беспорядков в Махачкале: прямая трансляция
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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