Советник главы ДНР Гагин заявил о неэффективности танков Leopard 2 на фронте

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Советник руководителя ДНР Ян Гагин заявил о неэффективности немецких боевых танков Leopard 2 в зоне специальной военной операции (СВО).

Фото: openverse.org by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.

По его словам, эти машины не отличаются высокой манёвренностью из-за большого веса и слабой проходимости. Он также рассказал об уязвимом корпусе Leopard 2, который не поддаётся починке в полевых условиях.

"Эти танки оказались неэффективными", — подчеркнул Гагин в разговоре с ТАСС.

Как пояснил советник, украинские солдаты нередко погибают, пытаясь эвакуировать немецкие танки в безопасные места для последующих ремонтных работ.

Ранее российский военный с позывным "Якут" сообщил об уничтожении двух танков Leopard и двух боевых машин пехоты (БМП) Bradley в Запорожской области с помощью FPV-дронов.