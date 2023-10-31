Советник руководителя ДНР Ян Гагин заявил о неэффективности немецких боевых танков Leopard 2 в зоне специальной военной операции (СВО).
По его словам, эти машины не отличаются высокой манёвренностью из-за большого веса и слабой проходимости. Он также рассказал об уязвимом корпусе Leopard 2, который не поддаётся починке в полевых условиях.
"Эти танки оказались неэффективными", — подчеркнул Гагин в разговоре с ТАСС.
Как пояснил советник, украинские солдаты нередко погибают, пытаясь эвакуировать немецкие танки в безопасные места для последующих ремонтных работ.
Ранее российский военный с позывным "Якут" сообщил об уничтожении двух танков Leopard и двух боевых машин пехоты (БМП) Bradley в Запорожской области с помощью FPV-дронов.
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