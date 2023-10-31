Российские системы ПВО и авиация за пять дней ликвидировали сразу 24 самолёта ВВСУ.
Все они были сбиты на дальности, превосходящей дальность прямой видимости радаров С-400 армии России. Секрет этой результативности прост — наведение ракет на цель осуществлялось по целеуказанию самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления — А-50У.
Об этом заявил обозреватель "Военного дела" Евгений Даманцев.
К уничтожению самолётов могут быть причастны и модификации управляемых ракет 40Н6, подчёркивает автор. Эти ракеты были интегрированы в системы С-400 в 2018 году и способны перехватывать цели на расстоянии до 380 км.
А в перехвате также могли быть задействованы многофункциональные истребители Су-35С, оснащённые ракетами Р-37М.
"Благодаря наличию высокоэнергетических бортовых РЛК, обладающих 8-ю целевыми каналами, данные машины в количестве даже одного звена вполне могли перехватить 24 самолета тактической авиации ВСУ", — подытожил Даманцев.
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