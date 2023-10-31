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Обозреватель Даманцев рассказал, как ВС РФ сбили 24 самолёта ВСУ

Силовые структуры

Российские системы ПВО и авиация за пять дней ликвидировали сразу 24 самолёта ВВСУ.

Обозреватель Даманцев рассказал, как ВС РФ сбили 24 самолёта ВСУ
Фото: Вадим Савицкий

Все они были сбиты на дальности, превосходящей дальность прямой видимости радаров С-400 армии России. Секрет этой результативности прост — наведение ракет на цель осуществлялось по целеуказанию самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления — А-50У.

Об этом заявил обозреватель "Военного дела" Евгений Даманцев.

К уничтожению самолётов могут быть причастны и модификации управляемых ракет 40Н6, подчёркивает автор. Эти ракеты были интегрированы в системы С-400 в 2018 году и способны перехватывать цели на расстоянии до 380 км.

А в перехвате также могли быть задействованы многофункциональные истребители Су-35С, оснащённые ракетами Р-37М.

"Благодаря наличию высокоэнергетических бортовых РЛК, обладающих 8-ю целевыми каналами, данные машины в количестве даже одного звена вполне могли перехватить 24 самолета тактической авиации ВСУ", — подытожил Даманцев.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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