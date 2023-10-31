Украинские войска вновь обстреляли территорию приграничной Брянской области, сообщил во вторник губернатор Александр Богомаз.
Глава региона в своем официальном Telegram-канале рассказал, что при очередном обстреле ВСУ в селе под Брянском повреждения получил целый ряд объектов. В их числе: три административных здания; два частных жилых дома, два автомобиля и хозяйственные постройки.
"Украинские террористы обстреляли село Алейниково в Стародубском муниципальном округе. Пострадавших нет. Нарушено энергоснабжение", — сообщил брянский губернатор.
Богомаз отметил, что на месте прилета украинских снарядов работают оперативные, аварийные и экстренные службы.
Ранее стало известно, что среди украинских военных накаляются страсти и они угрожают поубивать друг друга.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...
В России с 1 декабря 2023 года водителям придется обязательно установить антиблокировочную систему (АБС) на своих автомобилях.