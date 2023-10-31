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Три административных здания и два дома в Брянской области получили повреждения при обстреле ВСУ

0:56
Силовые структуры » Военные новости

Украинские войска вновь обстреляли территорию приграничной Брянской области, сообщил во вторник губернатор Александр Богомаз.

Три административных здания и два дома в Брянской области получили повреждения при обстреле ВСУ
Фото: ru.freepik.com

Глава региона в своем официальном Telegram-канале рассказал, что при очередном обстреле ВСУ в селе под Брянском повреждения получил целый ряд объектов. В их числе: три административных здания; два частных жилых дома, два автомобиля и хозяйственные постройки.

"Украинские террористы обстреляли село Алейниково в Стародубском муниципальном округе. Пострадавших нет. Нарушено энергоснабжение", — сообщил брянский губернатор.

Богомаз отметил, что на месте прилета украинских снарядов работают оперативные, аварийные и экстренные службы.

Ранее стало известно, что среди украинских военных накаляются страсти и они угрожают поубивать друг друга.

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Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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