Три административных здания и два дома в Брянской области получили повреждения при обстреле ВСУ

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры Военные новости

Украинские войска вновь обстреляли территорию приграничной Брянской области, сообщил во вторник губернатор Александр Богомаз.

Фото: ru.freepik.com

Глава региона в своем официальном Telegram-канале рассказал, что при очередном обстреле ВСУ в селе под Брянском повреждения получил целый ряд объектов. В их числе: три административных здания; два частных жилых дома, два автомобиля и хозяйственные постройки.

"Украинские террористы обстреляли село Алейниково в Стародубском муниципальном округе. Пострадавших нет. Нарушено энергоснабжение", — сообщил брянский губернатор.

Богомаз отметил, что на месте прилета украинских снарядов работают оперативные, аварийные и экстренные службы.

Ранее стало известно, что среди украинских военных накаляются страсти и они угрожают поубивать друг друга.