Благодаря активной работе авиации в районе Авдеевки Вооружённые силы России закрепились рядом с главной укреплённой точкой украинских военных — коксохимическим заводом, сообщил военкор Юрий Подоляка.
Как пояснил обозреватель, если ВСУ потеряют контроль над территорией завода, то вряд ли продолжат держать оборону в Авдеевке. Он добавил, что в этом случае украинские военные окажутся в "мешке".
"Самым важным результатом стало по итогу этого сражения то, что наши войска смогли взять хорошие стартовые позиции и закрепиться в районе Авдеевки", — уточнил Подоляка в Telegram.
Ранее военкор Александр Сладков заявил, что ВСУ перебрасывают новые резервы на Авдеевское направление. При этом он подчеркнул: несмотря на все сложности, армия РФ продолжит "давить" противника, продвигаясь вперёд.
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