Военкор Подоляка: армия России закрепилась у главной укрепточки ВСУ в Авдеевке

Благодаря активной работе авиации в районе Авдеевки Вооружённые силы России закрепились рядом с главной укреплённой точкой украинских военных — коксохимическим заводом, сообщил военкор Юрий Подоляка.

Фото: Вадим Савицкий

Как пояснил обозреватель, если ВСУ потеряют контроль над территорией завода, то вряд ли продолжат держать оборону в Авдеевке. Он добавил, что в этом случае украинские военные окажутся в "мешке".

"Самым важным результатом стало по итогу этого сражения то, что наши войска смогли взять хорошие стартовые позиции и закрепиться в районе Авдеевки", — уточнил Подоляка в Telegram.

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что ВСУ перебрасывают новые резервы на Авдеевское направление. При этом он подчеркнул: несмотря на все сложности, армия РФ продолжит "давить" противника, продвигаясь вперёд.