Военспец Леонков: Киев не соберёт армию того уровня, который был до 24 февраля

Киеву не удастся сформировать такую же боеспособную армию, которая была у него до начала российской спецоперации. Об этом сообщил военспец Алексей Леонков.

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По его словам, командование ВСУ не сможет собрать даже те резервы, которые были накоплены перед началом контрнаступления.

Как пояснил эксперт, Киеву не стоит ждать помощи со стороны иностранных наёмников и террористов. Речь идёт об исчерпании мобилизационного ресурса на Украине, уточнил воеспец.

"Самым главным фактором остаётся человеческий фактор: собрать такую же боеспособную армию, которая была до 24 февраля, у них уже не получится", — подчеркнул Леонков в разговоре с РИА Новости.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что солдаты ВСУ, находящиеся на передовых позициях, требуют организовать ротацию. Однако она невозможна, ведь мобилизационный ресурс в стране опустошён, убеждён политик.