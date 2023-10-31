Киеву не удастся сформировать такую же боеспособную армию, которая была у него до начала российской спецоперации. Об этом сообщил военспец Алексей Леонков.
По его словам, командование ВСУ не сможет собрать даже те резервы, которые были накоплены перед началом контрнаступления.
Как пояснил эксперт, Киеву не стоит ждать помощи со стороны иностранных наёмников и террористов. Речь идёт об исчерпании мобилизационного ресурса на Украине, уточнил воеспец.
"Самым главным фактором остаётся человеческий фактор: собрать такую же боеспособную армию, которая была до 24 февраля, у них уже не получится", — подчеркнул Леонков в разговоре с РИА Новости.
Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что солдаты ВСУ, находящиеся на передовых позициях, требуют организовать ротацию. Однако она невозможна, ведь мобилизационный ресурс в стране опустошён, убеждён политик.
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