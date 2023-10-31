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Военспец Леонков: Киев не соберёт армию того уровня, который был до 24 февраля

Силовые структуры

Киеву не удастся сформировать такую же боеспособную армию, которая была у него до начала российской спецоперации. Об этом сообщил военспец Алексей Леонков.

Военспец Леонков: Киев не соберёт армию того уровня, который был до 24 февраля
Фото: Openverse by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

По его словам, командование ВСУ не сможет собрать даже те резервы, которые были накоплены перед началом контрнаступления.

Как пояснил эксперт, Киеву не стоит ждать помощи со стороны иностранных наёмников и террористов. Речь идёт об исчерпании мобилизационного ресурса на Украине, уточнил воеспец.

"Самым главным фактором остаётся человеческий фактор: собрать такую же боеспособную армию, которая была до 24 февраля, у них уже не получится", — подчеркнул Леонков в разговоре с РИА Новости.

Ранее бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что солдаты ВСУ, находящиеся на передовых позициях, требуют организовать ротацию. Однако она невозможна, ведь мобилизационный ресурс в стране опустошён, убеждён политик.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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