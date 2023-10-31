Российские войска поразили локации производства украинских беспилотников в Одесской области

ВС РФ нанесли удары по местам в Одесской области, в которых производятся украинские беспилотники. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

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"В районе населенного пункта Малодолинское Одесской области поражены места производства беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров", — сообщили в российском ведомстве.

Помимо этого, благодаря действиям российских военных ВСУ лишились 33 БПЛА возле населённого пункта Золоторевка в ЛНР, а также у Подгорного и Клещеевки в ДНР.

Также в Минобороны рассказали об отражении крупной атаки ВСУ в районе Работино Запорожской области, в ходе чего противник потерял свыше 140 военнослужащих, а также 13 единиц боевой техники.