ВСУ почти признались, что дроны "Байрактары" бесполезны в войне с Россией

Оборона российской армии делает турецкие беспилотные аппараты "Байрактар" почти бесполезными в зоне спецоперации.

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О этом заявил украинский офицер ГУР Владимир Валюх.

"Я не хочу использовать слово "бесполезный". Но сложно найти ситуации для их использования", — отметил националист.

Причина такого уныния в рядах армии Украины — грамотно выстроенная оборона российских Вооружённых сил, которые на дают беспилотникам Вayraktar выполнить поставленные задачи, убеждён Валюх.

К примеру, последний полёт этого дрона из Турции, который он наблюдал, длился менее получаса, подытожил он.