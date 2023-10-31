Оборона российской армии делает турецкие беспилотные аппараты "Байрактар" почти бесполезными в зоне спецоперации.
О этом заявил украинский офицер ГУР Владимир Валюх.
"Я не хочу использовать слово "бесполезный". Но сложно найти ситуации для их использования", — отметил националист.
Причина такого уныния в рядах армии Украины — грамотно выстроенная оборона российских Вооружённых сил, которые на дают беспилотникам Вayraktar выполнить поставленные задачи, убеждён Валюх.
К примеру, последний полёт этого дрона из Турции, который он наблюдал, длился менее получаса, подытожил он.
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