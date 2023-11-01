Шойгу: ВСУ терпят поражение, несмотря на получение новых видов оружия НАТО

Украинские войска терпят поражение на линии соприкосновения, хотя Североатлантический альянс продолжает снабжать их новыми видами вооружений, следует из заявления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Фото: openverse.org by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.

По его словам, Вооружённые силы Украины (ВСУ) по-прежнему пытаются совершать атаки в ДНР, Запорожской и Херсонской областях, однако все их действия оборачиваются неудачами. Он добавил, что Киев сталкивается с большими потерями и истощением ресурсов.

"Несмотря на поставки новых видов натовского вооружения, киевский режим терпит поражение", — подчеркнул Шойгу во время тематического селекторного совещания.

Министр также рассказал о продвижении ВС РФ на линии соприкосновения. Как пояснил глава оборонного ведомства, бойцы из 25-й, 138-й и 114-й мотострелковых бригад особо отличились во время сражений с украинскими подразделениями, продемонстрировав отличные результаты.

Ранее Шойгу сообщил, что ВСУ с начала наступательной операции лишились 90 тысяч солдат и порядка 600 танков.