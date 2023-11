Украинские войска терпят поражение на линии соприкосновения, хотя Североатлантический альянс продолжает снабжать их новыми видами вооружений, следует из заявления главы Минобороны РФ Сергея Шойгу.

Фото: openverse.org by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under CC BY-SA 2.0.