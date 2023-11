Sky: Россия обнажила слабые места бронетехники НАТО на Украине, уничтожив ее

Российские вертолеты выявили слабые места в бронетехнике западных танков, уничтожая их на поле боя в ходе специальной военной операции, заявил британский военный эксперт Филипп Ингрэм в интервью Sky News, сообщает РИА Новости.

Фото: Openverse by U.S. Army Europe is licensed under Public Domain Mark 1.0.