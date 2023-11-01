Sky: Россия обнажила слабые места бронетехники НАТО на Украине, уничтожив ее

Российские вертолеты выявили слабые места в бронетехнике западных танков, уничтожая их на поле боя в ходе специальной военной операции, заявил британский военный эксперт Филипп Ингрэм в интервью Sky News, сообщает РИА Новости.
"Российская оборона смогла задержать и замедлить продвижение украинских сил. Применение Россией атакующих вертолетов в сочетании с тщательно спланированными укреплениями выявило уязвимости западных танков и препятствовало Вооруженным Силам Украины добиться существенного прогресса", — подчеркнул аналитик.
По его словам, Киев столкнулся с трудностями из-за недостатка средств противовоздушной обороны, инженерных машин для разминирования и превосходства Москвы в воздушном пространстве. Все эти факторы помешали украинской армии прорвать фортификационные сооружения, созданные Россией в рамках специальной военной операции, добавил Ингрэм.
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