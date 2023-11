Киевский режим не соблюдает принципы, которые выработало МАГАТЭ по вопросу обеспечения безопасности на Запорожской атомной электростанции, заявили в МИД России. Обстреливая ЗАЭС, Украина "играет с ядерным огнём".

Фото: openverse by HeyRocker is licensed under "Satsop Nuclear Power Plant" by HeyRocker is licensed under CC BY 2.0.