МИД России: Украина "опасно играет с ядерным огнём"

Киевский режим не соблюдает принципы, которые выработало МАГАТЭ по вопросу обеспечения безопасности на Запорожской атомной электростанции, заявили в МИД России. Обстреливая ЗАЭС, Украина "играет с ядерным огнём".

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Обстрелы Запорожской АЭС могут повлечь за собой катастрофу, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

"Мы осуждаем такие действия (обстрелы. — Прим. ред.) Киева и призываем западные страны не закрывать глаза на его опасные игры с огнём, с ядерным огнём", — пояснил представитель МИД ТАСС.

Как уточнил Полищук, российская сторона эффективно отражает попытки киевского режима обстрелять ЗАЭС.

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