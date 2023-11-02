Киевский режим не соблюдает принципы, которые выработало МАГАТЭ по вопросу обеспечения безопасности на Запорожской атомной электростанции, заявили в МИД России. Обстреливая ЗАЭС, Украина "играет с ядерным огнём".
Обстрелы Запорожской АЭС могут повлечь за собой катастрофу, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
"Мы осуждаем такие действия (обстрелы. — Прим. ред.) Киева и призываем западные страны не закрывать глаза на его опасные игры с огнём, с ядерным огнём", — пояснил представитель МИД ТАСС.
Как уточнил Полищук, российская сторона эффективно отражает попытки киевского режима обстрелять ЗАЭС.
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