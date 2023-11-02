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МИД России: Украина "опасно играет с ядерным огнём"

Силовые структуры

Киевский режим не соблюдает принципы, которые выработало МАГАТЭ по вопросу обеспечения безопасности на Запорожской атомной электростанции, заявили в МИД России. Обстреливая ЗАЭС, Украина "играет с ядерным огнём".

МИД России: Украина "опасно играет с ядерным огнём"
Фото: openverse by HeyRocker is licensed under "Satsop Nuclear Power Plant" by HeyRocker is licensed under CC BY 2.0.

Обстрелы Запорожской АЭС могут повлечь за собой катастрофу, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

"Мы осуждаем такие действия (обстрелы. — Прим. ред.) Киева и призываем западные страны не закрывать глаза на его опасные игры с огнём, с ядерным огнём", — пояснил представитель МИД ТАСС.

Как уточнил Полищук, российская сторона эффективно отражает попытки киевского режима обстрелять ЗАЭС.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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