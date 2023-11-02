В Вооружённых силах Украины закончились добровольцы и в штурмах сгорают боевики теробороны.
Об этом сообщает издание Handelsblatt.
Сперва планировалось, что тербаты будут следить за порядком глубоко в тылу. Но из-за больших потерь ВСУ им приходится быть на передовой.
Перед теробороной была поставлена задача заполнить пробелы, но их вооружение устарело, у многих подразделений отсутствуют средства связи и автотранспорт. У них почти нет артиллерии и своей воздушной разведки.
Пока добровольцев используют как временную меру и пушечное мясо, в их проблемах ничего не изменится. Другие подразделения не могут модернизировать их, поскольку сами испытывают зачастую дефицит во всём.
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