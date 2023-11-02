На Украине закончились добровольцы и в штурмах сгорает тероборона

0:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Вооружённых силах Украины закончились добровольцы и в штурмах сгорают боевики теробороны.

Фото: телеграмм

Об этом сообщает издание Handelsblatt.

Сперва планировалось, что тербаты будут следить за порядком глубоко в тылу. Но из-за больших потерь ВСУ им приходится быть на передовой.

Перед теробороной была поставлена задача заполнить пробелы, но их вооружение устарело, у многих подразделений отсутствуют средства связи и автотранспорт. У них почти нет артиллерии и своей воздушной разведки.

Пока добровольцев используют как временную меру и пушечное мясо, в их проблемах ничего не изменится. Другие подразделения не могут модернизировать их, поскольку сами испытывают зачастую дефицит во всём.