Бывшие сотрудники российской ЧВК "Вагнер" создали отряд "Камертон"

Бывшие сотрудники частной военной компании "Вагнер" создали отряд "Камертон".

Фото: Дарья Асламова, Pravda.Ru

Отряд является частью спецназа "Ахмат" и готовится к выполнению боевых задач на спецоперации.

"Это наша работа вне зависимости от того, в составе кого мы её выполняем — ЧВК "Вагнер", Минобороны или Росгвардии. У нас есть контракт с Родиной, и мы его выполним, как и всегда. Мы сохранили нашу идентичность, наш уклад, структуру и наши методики ведения боевых действий", — рассказал командир подразделения "Позывной Брюс" военкору RT Александру Симонову.

Сейчас "Камертон" продолжает боевое слаживание на полигонах и готовит прибывающее в подразделение пополнение. Бойцы отрабатывают штурмовые действия с использованием артиллерии, миномётов, БМП и FPV-беспилотников.