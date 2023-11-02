Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Место обнаружения похожего на взрывное устройство в Москве сняли на видео
Politico: в ЕС признались в своём "завышенном самомнении" применительно к ситуации в Газе
Политолог заявил, что Арестович* выступает против Зеленского по воле хозяев из США
Турчак: участников СВО будут зачислять в училища и колледжи в приоритетном порядке
Эндокринолог Павлова: ТОП-10 правил помогут похудеть без занятий спортом
Предшественник Мелони подверг её безжалостной критике за разговор с пранкерами
Бойцы ЗВО уничтожили броневик Humvee с помощью "Ланцета" в районе Купянска
На Украине закончились добровольцы и в штурмах сгорает тероборона
ЦБ: В России мошенники начали обманывать сотрудников организаций от лица руководства

"Царьград": русские загнали крысу в угол, теперь нужно смотреть в оба

Силовые структуры

Накануне Киев начал массированно бить по Крыму. 1 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сказал, что российская ПВО отбивает атаку "большого количества разнообразных целей", атаковавших разные районы.

"Царьград": русские загнали крысу в угол, теперь нужно смотреть в оба
Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Граждан попросили уйти с открытого пространства, поскольку при отражении атак большую опасность представляют осколки.

Нападение ВСУ было подготовлено: в 7 утра в небо поднялись три носителя крылатых ракет Storm Shadow/SCALP — Су-24М. В южных регионах России ввели режим ракетной опасности. Однако "сушки" ВСУ сели на аэродроме в Миргороде в Полтавской области.

В 11:10 они опять поднялись в воздух и произвели пуски ракет, которые прошли над Запорожьем на высоте 50 м. Эти удары нанеслись на весьма безрадостном для Киева фоне: глянец Time публикует разгромную статью, где президента Украины рисуют безумным Гитлером, настолько помешавшимся на идее победить РФ, что даже его соратники не верят в адекватность Зеленского, пишет "Царьград".

По факту, ВС РФ и Запад загнали его в угол, выхода из которого не видно. Это очень опасный момент, поскольку загнанная в угол крыса способна на мерзость. Враг сейчас может пойти на любую самоубийственную гадость: от приказа о высадке десанта — до применения оружия массового поражения или подрыва АЭС.

Расслабляться ни в коем случае нельзя. Ничего не кончилось, пока русский танк не встанет на польской границе, отметил обозреватель Влад Шлепченко.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

США не смогут воевать с Россией
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Воспитательница детсада обнаружила прослушивающее устройство у ребенка

В Челябинске воспитательница частного детского сада обнаружила скрытое прослушивающее устройство в прическе одной из воспитанниц.

Воспитательница детсада обнаружила прослушивающее устройство в прическе воспитанницы
ГИБДД начала лишать водителей прав за дефлекторы на окнах автомобиля
ГИБДД начала лишать водителей прав за дефлекторы на окнах автомобиля
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Павел Пригожин стал новым руководителем ЧВК "Вагнер"
Запад надеется, что из-за "пата в СВО" Путин снова даст себя обмануть Любовь Степушова Разрушая Газу, Израиль настраивает против себя мир Андрей Николаев Террор против инородцев — традиционная политика Турции Сергей Лебедев
Путин договариваться о мире на Украине будет только со слабой Америкой
Учёные нашли внутри Земли следы древней протопланеты, сформировавшей Луну
Диана Арбенина высказалась о ситуации в мире: "Бог ушёл"
Диана Арбенина высказалась о ситуации в мире: "Бог ушёл"
Последние материалы
Илон Маск признал, что у Украины нет шансов на победу
Врач-терапевт напомнил, что токсины образуются в организме из-за употребления тяжёлой пищи
В Ленобласти у школьницы, которая пожаловалась на боль в животе, обнаружили беременность
Главком ВСУ Залужный признал, что конфликт вокруг Украины зашел в тупик
Заслуженный тренер РФ Тутберидзе: Медведева намеренно шла на конфликт на ОИ-2018
Экс-советник Пентагона Макгрегор: над Зеленским глумятся на Западе, с ним покончено
Брака не будет: Вашингтон решил бросить Украину-бесприданницу
ГУР Украины: вброс о "смерти Путина" был нужен, чтобы проверить русских
Эндокринолог Павлова: 10 килограммов за месяц сбросить можно, если изначально вес крайне высок
ScienceAlert: учёные спрогнозировали экстремальные штормы на Земле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников