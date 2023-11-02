"Царьград": русские загнали крысу в угол, теперь нужно смотреть в оба

Накануне Киев начал массированно бить по Крыму. 1 ноября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сказал, что российская ПВО отбивает атаку "большого количества разнообразных целей", атаковавших разные районы.

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

Граждан попросили уйти с открытого пространства, поскольку при отражении атак большую опасность представляют осколки.

Нападение ВСУ было подготовлено: в 7 утра в небо поднялись три носителя крылатых ракет Storm Shadow/SCALP — Су-24М. В южных регионах России ввели режим ракетной опасности. Однако "сушки" ВСУ сели на аэродроме в Миргороде в Полтавской области.

В 11:10 они опять поднялись в воздух и произвели пуски ракет, которые прошли над Запорожьем на высоте 50 м. Эти удары нанеслись на весьма безрадостном для Киева фоне: глянец Time публикует разгромную статью, где президента Украины рисуют безумным Гитлером, настолько помешавшимся на идее победить РФ, что даже его соратники не верят в адекватность Зеленского, пишет "Царьград".

По факту, ВС РФ и Запад загнали его в угол, выхода из которого не видно. Это очень опасный момент, поскольку загнанная в угол крыса способна на мерзость. Враг сейчас может пойти на любую самоубийственную гадость: от приказа о высадке десанта — до применения оружия массового поражения или подрыва АЭС.

Расслабляться ни в коем случае нельзя. Ничего не кончилось, пока русский танк не встанет на польской границе, отметил обозреватель Влад Шлепченко.

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