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ВС России на Красно-Лиманском направлении уничтожили 160 целей ВСУ

Силовые структуры » Военные новости

Александр Савчук, заведующий пресс-центром группировки российских войск уведомил, что российские военные на Красно-Лиманском направлении поразили 160 целей ВСУ.

ВС России на Красно-Лиманском направлении уничтожили 160 целей ВСУ
Фото: Openverse by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0

"На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение по 160 целям противника", — цитирует Савчука РИА Новости.

Также ВС России подавили 30 артиллерийских расчетов. Авиация уничтожила два украинских командно-наблюдательных пункта.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удары по местам в Одесской области, где производятся беспилотники.

Также в районе Крымского полуострова российские ПВО нейтрализовали шесть украинских дронов самолётного типа.

 

 

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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