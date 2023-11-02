ВС России на Красно-Лиманском направлении уничтожили 160 целей ВСУ

Александр Савчук, заведующий пресс-центром группировки российских войск уведомил, что российские военные на Красно-Лиманском направлении поразили 160 целей ВСУ.
"На Красно-Лиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр" нанесено огневое поражение по 160 целям противника", — цитирует Савчука РИА Новости.
Также ВС России подавили 30 артиллерийских расчетов. Авиация уничтожила два украинских командно-наблюдательных пункта.
Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли удары по местам в Одесской области, где производятся беспилотники.
Также в районе Крымского полуострова российские ПВО нейтрализовали шесть украинских дронов самолётного типа.
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