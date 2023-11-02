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Рогов: в результате атаки украинских БПЛА на Энергодар пострадавших нет

Силовые структуры » Военные новости

Ранее он заявил, что ВСУ 2 ноября атаковали дронами-камикадзе центр Энергодара, предварительно, есть попадание в жилой дом. Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин уточнил, что четыре БПЛА атаковали Энергодар, когда в город заезжала делегация МАГАТЭ.

Рогов: в результате атаки украинских БПЛА на Энергодар пострадавших нет
Фото: Openverse by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0

"По предварительным данным, в результате налёта роя дронов-камикадзе ВСУ на Энергодар жертв нет", — написал Рогов.

По его словам, ВСУ осуществляют запуски дронов из расположенного на правом берегу Днепра города Никополь.

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Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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