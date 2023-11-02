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В Ростовской области ПВО поразили две воздушных цели за полчаса

Силовые структуры » Военные новости

В Ростовской области система ПВО нанесла поражение двум воздушным целям за тридцать минут. Информацию об этом привел глава региона Василий Голубев в своем Telelegrm-канале.

В Ростовской области ПВО поразили две воздушных цели за полчаса
Фото: Openverse by АрміяInform is licensed under CC BY 4.0

"Разрушений на земле нет", — написал Голубев. ПВО в Ростовской области отработала дважды за 2 ноября — в 14:17 и в 14:40.

Глава региона также отметил, что оперативные службы проводят работы для уточнения последствий произошедшего на земле.

Также на брифинге Минобороны России стало известно, что з сутки ВС РФ нанесла поражение ВСУ в районе Работина, уничтожила самолет воздушных сил Украины Су-27 на аэродроме Миргород, нанесла огневые поражения живой силе и технике трех бригад ВСУ у Новомихайловки, Старомайорского и Приютного.

Ранее мы сообщали о том, что, согласно информации издания Handelsblatt, в Вооружённых силах Украины закончились добровольцы.

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Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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