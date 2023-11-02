Политолог Сергей Марков рассказал о положении ВС РФ в Авдеевке.
Марков рассказал, что России ранее удалось сдвинуть северную и южную "клешню" в Авдеевке.
"Сейчас наступление приостановлено. ВСУ контратакуют. Армия России пытается удержать захваченные позиции", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.
Он отметил, что главные бои идут за террикон (искусственную высоту).
Марков рассказал, что армии РФ удалось выйти к окраинам Коксохима, однако пока ВС РФ заняты отражением контратак украинской армии.
Ранее сообщалось, что, возможно, армия России меняет направление главного удара
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