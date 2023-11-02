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Марков о ситуации в Авдеевке: "ВСУ контратакуют"

Силовые структуры

Политолог Сергей Марков рассказал о положении ВС РФ в Авдеевке.

Марков о ситуации в Авдеевке: "ВСУ контратакуют"
Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Марков рассказал, что России ранее удалось сдвинуть северную и южную "клешню" в Авдеевке.

"Сейчас наступление приостановлено. ВСУ контратакуют. Армия России пытается удержать захваченные позиции", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Он отметил, что главные бои идут за террикон (искусственную высоту).

Марков рассказал, что армии РФ удалось выйти к окраинам Коксохима, однако пока ВС РФ заняты отражением контратак украинской армии.

Ранее сообщалось, что, возможно, армия России меняет направление главного удара

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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