Марков о ситуации в Авдеевке: "ВСУ контратакуют"

Политолог Сергей Марков рассказал о положении ВС РФ в Авдеевке.

Фото: wikimedia.org by An authorized Youtube stream of the STRC Ukrainian television and radio broadcasting «UTR - TV channel» is licensed under CC BY 3.0

Марков рассказал, что России ранее удалось сдвинуть северную и южную "клешню" в Авдеевке.

"Сейчас наступление приостановлено. ВСУ контратакуют. Армия России пытается удержать захваченные позиции", — написал политический эксперт в своём Telegram-канале.

Он отметил, что главные бои идут за террикон (искусственную высоту).

Марков рассказал, что армии РФ удалось выйти к окраинам Коксохима, однако пока ВС РФ заняты отражением контратак украинской армии.

Ранее сообщалось, что, возможно, армия России меняет направление главного удара