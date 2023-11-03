Российские военные ликвидировали командира украинского спецназа Кудабекова в зоне СВО. Уточняется, что перед службой в СВО он работал в частной военной компании в Африке, а по возвращении на Украину присоединился к нацистскому спецназу, где организовал свою собственную спецподразделение.
"Ликвидированный на фронте Андрей Кудабеков ранее был командиром нацистского батальона особого назначения "Чернигов". Он являлся активным участником Майдана, ветераном карательной операции на Донбассе", — пишет Telegram-канал военкоров "Русской Весны".
Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб оператор дронов, уничтоживший 19 вражеских лодок и около 100 боевиков ВСУ.
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