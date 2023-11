Российские военные ликвидировали командира украинского спецназа Кудабекова в зоне СВО. Уточняется, что перед службой в СВО он работал в частной военной компании в Африке, а по возвращении на Украину присоединился к нацистскому спецназу, где организовал свою собственную спецподразделение.

Фото: openverse by President Of Ukraine is licensed under "The President honored the memory of fallen Ukrainian soldiers. The ceremony took place on the Mars field of Lychakiv cemetery." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.