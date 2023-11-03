Комбат "Востока" Александр Ходаковский прокомментировал статью Валерия Залужного о позиционной войне.
Ходаковский оценил заявления главкома ВСУ о том, что наступление украинской армии пошло не так как предрполагалось изначально.
Бывший командир донецкой "Альфы" считает, что отказ от наступление будет означать "политическую смерть" Владимира Зеленского.
"Залужному, коль скоро он засобирался в политику, позиционное стояние выгодно — можно смело бросаться в драку за свой кусок пирога", — выразил своё мнение Ходаковский.
Он отметил, что статью Залужного следует воспринимать как предупреждение Западу и как подготовку общественного мнения.
"Нам следует обстоятельно обдумать свое положение с учётом возможных перспектив, и понять, какую стратегию избрать относительно Украины: позиционная война — меч обоюдоострый", — написал полковник в своём Telegram-канале.
Ранее Александр Ходаковский рассказал о мобилизованных либералах из Екатеринбурга.
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