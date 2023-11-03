Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Определены все участники плей-офф футбольного Кубка России
Ученые выяснили, что аспирин останавливает развитие рака
Диетолог Королева рассказала, как сон влияет на жиросжигание
Предприниматель раскритиковал курс по бизнесу задержанного блогера Аяза Шабутдинова
В Кремле прокомментировали возвращение Аллы Пугачёвой в Россию
В Кремле отреагировали на возвращение Аллы Пугачёвой
ГБР: украинец поставлял наркотики бойцам ВСУ
В России прогнозируется рост цен на пиво и сидр на 10-15%
Вернувшуюся в РФ Аллу Пугачёву потребовали проверить на предмет участия в финансировании ВСУ

Минобороны РФ: за неделю 28 бойцов ВСУ добровольно сдались в плен

Силовые структуры » Военные новости

За неделю 28 военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен российским войскам, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

Минобороны РФ: за неделю 28 бойцов ВСУ добровольно сдались в плен
Фото: Минобороны РФ

Все больше украинских солдат, не желая гибнуть на передовой, принимают решение отказаться выполнять приказы и складывают оружие.

"В течение недели добровольно сдались в плен российским войскам 28 украинских военнослужащих", — рассказали в пятницу, 3 ноября, на брифинге в Министерстве обороны РФ.

Там сообщили, что только в первый день ноября одному из подразделений группировки войск "Восток" армии РФ сдалось пятнадцать бойцов ВСУ. Они приняли решение больше не выполнять приказы своих командиров и гибнуть в ходе очередного "мясного штурма" неприступных позиций российских войск.

Также в оборонном ведомстве рассказали, что за минувшую неделю силами наших ПВО был перехвачен 51 снаряд РСЗО HIMARS и 274 ударных украинских дронов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Дзене, ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках, YouTube...

Военнослужащие ВСУ сдаются в плен российским военным
Автор Андрей Ковалёв
Андрей Ковалёв — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
МОК объяснил своё "лицемерие" в отношении к спортсменам из России и Израиля

МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.

МОК объяснил разницу своих позиций в отношении к спортсменам из России и Израиля
Обнародован список звёзд сериалов на ТНТ, раскритиковавших СВО на Украине
Троянова, Кузина, Кещян: кто из звёзд сериалов на ТНТ раскритиковал СВО
Врач из США тайно оплодотворил свою пациентку во время процедуры ЭКО
Вильфанд спрогнозировал переменчивую погоду зимой
Украина вступила в предпоследний этап своего существования Любовь Степушова "Ну всё, приехали!": Украина получила F-16 для сбивания ВКС РФ Олег Володин Эндрю Карнеги: откровения американского миллиардера для юношества Сергей Лебедев
Названы продукты, которые ухудшают память
ВСУ будет помогать НАТО захватить Калининград
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Россиянка перепутала беременность с онкологическим заболеванием
Последние материалы
Вернувшуюся в РФ Аллу Пугачёву потребовали проверить на предмет участия в финансировании ВСУ
Украинско-польскую границу заблокировали польские перевозчики
Мария Захарова о Пугачёвой и лебералах: страдают они от собственных тарканов в голове
На каких оборотах двигателя нужно ездить зимой
Украина вступила в предпоследний этап своего существования
Экономист: ипотека будет расти, жильё — дешеветь
Эксперт перечислила способы борьбы с изжогой
Лавров заявил о необходимости принятия срочных мер для прекращения огня секторе Газа
Почему нельзя поднимать тост за будущий успех
В Уфе задержали женщину за убийство приёмного сына
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников