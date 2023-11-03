Минобороны РФ: за неделю 28 бойцов ВСУ добровольно сдались в плен

За неделю 28 военнослужащих ВСУ добровольно сдались в плен российским войскам, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

Фото: Минобороны РФ

Все больше украинских солдат, не желая гибнуть на передовой, принимают решение отказаться выполнять приказы и складывают оружие.

"В течение недели добровольно сдались в плен российским войскам 28 украинских военнослужащих", — рассказали в пятницу, 3 ноября, на брифинге в Министерстве обороны РФ.

Там сообщили, что только в первый день ноября одному из подразделений группировки войск "Восток" армии РФ сдалось пятнадцать бойцов ВСУ. Они приняли решение больше не выполнять приказы своих командиров и гибнуть в ходе очередного "мясного штурма" неприступных позиций российских войск.

Также в оборонном ведомстве рассказали, что за минувшую неделю силами наших ПВО был перехвачен 51 снаряд РСЗО HIMARS и 274 ударных украинских дронов.

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