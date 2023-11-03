Зеленский планирует взорвать посольство ФРГ в Киеве и свалить всё на русских

Террористическую сущность киевской власти видно всё явственнее.

Фото: Telegram-канал "Царьграда"

Появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский хочет отдать приказ взорвать немецкое посольство в украинской столице, сообщает Telegram-канал ведущего первого канала Руслана Осташко.

По информации журналиста, это было озвучено на заседании Совета национальной безопасности Украины. В заседании участвовали высокопоставленные силовики Незалежной и военный чиновник из США.

Ранее сообщалось, что Украина испугалась ударить по Приднестровью из-за трусости молдавских генералов.