Террористическую сущность киевской власти видно всё явственнее.
Появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский хочет отдать приказ взорвать немецкое посольство в украинской столице, сообщает Telegram-канал ведущего первого канала Руслана Осташко.
По информации журналиста, это было озвучено на заседании Совета национальной безопасности Украины. В заседании участвовали высокопоставленные силовики Незалежной и военный чиновник из США.
Ранее сообщалось, что Украина испугалась ударить по Приднестровью из-за трусости молдавских генералов.
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МОК разъяснил свою позицию по отношению к российским спортсменам и атлетам из стран, связанных с палестино-израильским конфликтом.