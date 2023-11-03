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Зеленский планирует взорвать посольство ФРГ в Киеве и свалить всё на русских 

Силовые структуры

Террористическую сущность киевской власти видно всё явственнее.

Зеленский планирует взорвать посольство ФРГ в Киеве и свалить всё на русских 
Фото: Telegram-канал "Царьграда"

Появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский хочет отдать приказ взорвать немецкое посольство в украинской столице, сообщает Telegram-канал ведущего первого канала Руслана Осташко.

По информации журналиста, это было озвучено на заседании Совета национальной безопасности Украины. В заседании участвовали высокопоставленные силовики Незалежной и военный чиновник из США.

Ранее сообщалось, что Украина испугалась ударить по Приднестровью из-за трусости молдавских генералов.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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